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Кливленд уволил главного тренера

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Провальный старт в новом сезоне стоил Лю места в команде.
Тайрон Лю
Тайрон Лю
Getty Images

Руководство Кливленда отправило в отставку главного тренера команды Тайрона Лю.

Лю так и не смог поставить игру команды без ЛеБрона Джеймса. В 6 стартовых матчах финалисты прошлого сезона потерпели 6 поражений.

41-летний специалист возглавил команду в 2015 году, когда по ходу сезона 2015/2016 с поста главного тренера был уволен Дэвид Блатт. В том же сезоне Лю привел Кливленд к чемпионству, а также выводил Кавальерс в финал НБА в двух последующих сезонах, где его команда проигрывала Голден Стэйту.

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Теги: баскетбол, НБА, Кливленд, Тайрон Лю
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