Провальный старт в новом сезоне стоил Лю места в команде.

Руководство Кливленда отправило в отставку главного тренера команды Тайрона Лю.

Лю так и не смог поставить игру команды без ЛеБрона Джеймса. В 6 стартовых матчах финалисты прошлого сезона потерпели 6 поражений.

41-летний специалист возглавил команду в 2015 году, когда по ходу сезона 2015/2016 с поста главного тренера был уволен Дэвид Блатт. В том же сезоне Лю привел Кливленд к чемпионству, а также выводил Кавальерс в финал НБА в двух последующих сезонах, где его команда проигрывала Голден Стэйту.