Михайлюк сыграл менее двух минут в проигранном матче Лейкерс против Сан-Антонио

За сыгранное время украинец успел бросить только раз.

Лейкерс глупым образом проиграли Сан-Антонио в матче, в котором, казалось, держали игру в своих руках. С начала матча и до средины третьей четверти Лейкерс выигрывали около 10 очков, но растеряли свое преимущество и в итоге проиграли поединок - 106:110.

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Святослав Михайлюк, выйдя на площадку, провел в игре менее двух минут и успел лишь один раз бросить трехочковый, однако промахнулся.

В турнирной таблице Лейкерс с двумя победами в шести матчах занимают 11-е место. Следующий матч они сыграют против Миннесоты.

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