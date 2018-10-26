Переключиться на мобильную версию

Михайлюк сыграл менее двух минут в проигранном матче Лейкерс против Сан-Антонио

Комментариев: 0
За сыгранное время украинец успел бросить только раз.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Лейкерс глупым образом проиграли Сан-Антонио в матче, в котором, казалось, держали игру в своих руках. С начала матча и до средины третьей четверти Лейкерс выигрывали около 10 очков, но растеряли свое преимущество и в итоге проиграли поединок - 106:110.

Читай также: Михайлюк помог Лейкерс одержать вторую победу в сезоне

Святослав Михайлюк, выйдя на площадку, провел в игре менее двух минут и успел лишь один раз бросить трехочковый, однако промахнулся.

В турнирной таблице Лейкерс с двумя победами в шести матчах занимают 11-е место. Следующий матч они сыграют против Миннесоты.

Читайте также материал о том, что ждет Святослава Михайлюка в НБА.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Лос-Анджелес Лейкерс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь