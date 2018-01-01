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Лень набрал четыре очка в матче с Чикаго

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Лень сыграл пятый матч сезона в стартовой пятерке.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинец Алексей Лень принял участие в матче Атланты против Чикаго, в котором команда украинца потерпела поражение – 85:97.

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Лень вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 16:45 минут, но за это время заработал всего 4 очка и сделал 4 подбора. Лень бросил с игры 6 раз, но попал лишь дважды, в том числе промахнулся один раз из-за дуги.

Также в пассиве украинца одна потеря и один из худших показателей полезности -21.

Выиграв два из пяти матчей старта сезона, Атланта занимает десятое место. Следующий матч команда украинца проведет против Филадельфии.

Напомним, в игре против Далласа 7 очков Алексея Леня помогли Атланте победить.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Атланта Хокс, Алексей Лень
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