НБА: Детройт проиграл Бостону, Сан-Антонио обыграл Лейкерс

Вашему вниманию результаты матчей НБА за 27 октября.

НБА: результаты матчей за 27 октября Getty Images

Детройт – Бостон 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)

Кливленд – Индиана 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)

Милуоки – Орландо 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23)

Сан-Антонио – Лейкерс 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18)

Филадельфия – Шарлотт 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)

Атланта – Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)

Майами – Портленд 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

Мемфис – Финикс 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)

Новый Орлеан – Юта 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

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