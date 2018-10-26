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Казинс заработал первое удаление в сезоне, не выходя на площадку

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Демаркус Казинс был удален со скамейки Уорриорз.
ДеМаркус Казинс
ДеМаркус Казинс

Центровой Голден Стэйт Демаркус Казинс был удален со скамейки во время выездного матча с Никс (128:100) за неспортивное поведение.

Казинс до и по ходу игру обменивался нелицеприятными замечаниями с центровым Нью-Йорка Энесом Кантером. Судьи знали о ситуации и следили за развитием событием.

Перед удалением Казинс и Кантер получили предупреждение. Центровой Голден Стэйт не остановился и был удален уже после первого технического замечания.

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Теги: НБА, Демаркус Казинс
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