Казинс заработал первое удаление в сезоне, не выходя на площадку

Демаркус Казинс был удален со скамейки Уорриорз.

Центровой Голден Стэйт Демаркус Казинс был удален со скамейки во время выездного матча с Никс (128:100) за неспортивное поведение.

Казинс до и по ходу игру обменивался нелицеприятными замечаниями с центровым Нью-Йорка Энесом Кантером. Судьи знали о ситуации и следили за развитием событием.

Перед удалением Казинс и Кантер получили предупреждение. Центровой Голден Стэйт не остановился и был удален уже после первого технического замечания.