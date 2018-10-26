Михайлюк помог Лейкерс одержать вторую победу в сезоне
Украинский защитник Святослав Михайлюк сыграл за Лейкерс в домашнем поединке против Денвера.
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Наш игрок провел на площадке 12:22 минут и сумел набрать 4 очка (2/3 двухочковые, 0/0 трехочковые, 0/0 со штрафных), сделал 1 ассист, а также совершил 2 подбора. Коэффициент полезности украинца в этом матче -2.
🚀 Look out below!!#LakeShow (📺: @SpectrumSN & TNT) pic.twitter.com/EwSFMsA5y8— Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 октября 2018 г.
Встреча завершилась со счетом 121:114 в пользу "озерников". Следующую игру команда из Лос-Анджелеса проведет 27 октября с Сан-Антонио, которому в этом сезоне уже проигрывали в овертайме. В той игре Михайлюк дебютировал в НБА.
Накануне в матче с Финиксом Михайлюк набрал дебютные очки в НБА.
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