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Михайлюк помог Лейкерс одержать вторую победу в сезоне

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Украинец набрал четыре очка в домашней игре с Денвером.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
lakers.com

Украинский защитник Святослав Михайлюк сыграл за Лейкерс в домашнем поединке против Денвера.

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Наш игрок провел на площадке 12:22 минут и сумел набрать 4 очка (2/3 двухочковые, 0/0 трехочковые, 0/0 со штрафных), сделал 1 ассист, а также совершил 2 подбора. Коэффициент полезности украинца в этом матче -2.

Встреча завершилась со счетом 121:114 в пользу "озерников". Следующую игру команда из Лос-Анджелеса проведет 27 октября с Сан-Антонио, которому в этом сезоне уже проигрывали в овертайме. В той игре Михайлюк дебютировал в НБА.

Накануне в матче с Финиксом Михайлюк набрал дебютные очки в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк, Лейкерс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.10.2018, 09:33
Оценка:  0
гость
4 очка за четверть - крутяк. С такими показателями точно контракт на 10 лет подпишет
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