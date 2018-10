Форвард Голден Стейт Кевин Дюрант попросил замену в матче регулярного чемпионата НБА против Уизардс (144:122), заявив, что соперник слишком слаб для него.

Kevin Durant in the middle of game vs. Wizards: Sub me. I don’t wanna play them anyway. Weak. https://t.co/vdNaR1ZGJj pic.twitter.com/TfAmTPufWJ #NBA #DubNation