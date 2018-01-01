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7 очков Леня помогли Атланте победить Даллас

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Украинец продолжает успешные выступления в составе Хоукс.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks

Алексей Лень провел очередной поединок регулярного чемпионата НБА, в котором его Атланта встречалась с Далласом.

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Украинец набрал 7 очков (3/10 с игры, 1/3 трехочковые), сделал 7 подборов, 3 ассиста, 3 блок, а также совершил 1 потерю и 4 фола. Всего он провел на площадке 27:51 минут.

Встреча завершилась со счетом 111:104 в пользу Хоукс.

Ранее сообщалось о том, что другой игрок сборной Украины Святослав Михайлюк, выступающий в НБА, набрал первые очки в “регулярке“.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень, Атланта Хоукс
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