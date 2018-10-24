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Михайлюк набрал первые очки в НБА

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Украинец помог своей команде добыть первую победу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
lakers.com

Святослав Михайлюк сыграл за Лейкерс в поединке против Финикса.

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Наш игрок провел на площадке чуть более 22 минут и сумел набрать 4 очка (1/6 с игры, 1/2 трехочковые), 2 ассиста, а также совершил 2 перехвата и 1 потерю.

Отметим, что это дебютные очки украинца в рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 131:113 в пользу "озерников". Следующую игру команда из Лос-Анджелеса проведет 26 октября с Денвером.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Лос-Анджелес Лейкерс
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