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ЛеБрон: Когда переходил в Лейкерс, понимал, что не будем сразу всех разрывать

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ЛеБрон Джеймс готов строить новую команду в Лейкерс.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс признался, что, когда переходил в клуб, понимал, что не получиться сразу выигрывать. Игрок отметил, что готов подождать, когда команда построится.

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“Я понимал, на что иду. Построение новой команды – это долгий процесс. Я все это понимаю и уверен, что все будет в порядке.

Когда я переходил в команду, прекрасно осознавал, что мы сейчас не начнем всех разрывать. Это процесс и надо подождать, я хорошо понимаю это“, - цитирует ЛеБрона ESPN.

Отметим, что трехочковый бросок ЛеБрона попал в топ лучших моментов прошедшего дня в НБА.

Смотрите также турнирную таблицу НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс
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