ЛеБрон: Когда переходил в Лейкерс, понимал, что не будем сразу всех разрывать
ЛеБрон Джеймс готов строить новую команду в Лейкерс.
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс признался, что, когда переходил в клуб, понимал, что не получиться сразу выигрывать. Игрок отметил, что готов подождать, когда команда построится.
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“Я понимал, на что иду. Построение новой команды – это долгий процесс. Я все это понимаю и уверен, что все будет в порядке.
Когда я переходил в команду, прекрасно осознавал, что мы сейчас не начнем всех разрывать. Это процесс и надо подождать, я хорошо понимаю это“, - цитирует ЛеБрона ESPN.
Отметим, что трехочковый бросок ЛеБрона попал в топ лучших моментов прошедшего дня в НБА.
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