Украинец провел 16 минут в матче регулярного чемпионата НБА против Сан-Антонио.

Святослав Михайлюк провел дебютный поединок за Лейкерс в регулярном чемпионате НБА.

Украинец сделал 3 ассиста, 2 подбора, а также совершил 2 потери и 2 фола. Всего он провел на площадке 16:38 минут.

Также наш игрок дважды бросал двухочковые и столько же трехочковые, но не смог их реализовать.

Показатель полезности свингмэна составил +12 – второй лучший результат в команде после Лэнса Стивенсона (+17).

Напомним, "озерники" уступили Сперс в овертайме со счетом 142:143. Следующий матч команда из Лос-Анджелеса проведет 25 октября против Санс.

Также для вас наша страничка посвященная НБА в Telegram!