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Михайлюк впервые сыграл за Лейкерс в регулярном чемпионате НБА

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Украинец провел 16 минут в матче регулярного чемпионата НБА против Сан-Антонио.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк провел дебютный поединок за Лейкерс в регулярном чемпионате НБА.

Украинец сделал 3 ассиста, 2 подбора, а также совершил 2 потери и 2 фола. Всего он провел на площадке 16:38 минут.

Также наш игрок дважды бросал двухочковые и столько же трехочковые, но не смог их реализовать.

Показатель полезности свингмэна составил +12 – второй лучший результат в команде после Лэнса Стивенсона (+17).

Напомним, "озерники" уступили Сперс в овертайме со счетом 142:143. Следующий матч команда из Лос-Анджелеса проведет 25 октября против Санс.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Лейкерс, Сан-Антонио Сперс, Лос-Анджелес Лейкерс
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