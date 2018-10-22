НБА: Голден Стэйт сильнее Финикса, Лейкерс упустили победу в овертайме

Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 22 октября.

Бостон – Орландо 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18)

Бостон: Ирвинг (22 + 8 подборов), Хорфорд (15), Хэйворд (11), Тейтум (7 + 10 подборов), Браун (5) – старт; Смарт (9), М-с Моррис (7 + 7 подборов), Тайс (7), Розир (5), Оджелей (2), Ябуселе (0), Уильямс (0).

Орландо: Вучевич (24 + 12 подборов), Айзек (18 + 12 подборов), Фурнье (14 + 10 передач), Гордон (13), Огастин (10 + 10 передач) – старт; Росс (6), Грант (4), Симмонс (4), Бамба (0).

Торонто – Шарлотт 127:106 (31:22, 31:25, 35:32, 30:27)

Торонто: Ленард (22), Лаури (16 + 14 передач), Грин (16), Ибака (15 + 8 подборов), Сиакам (4) – старт; Валанчюнас (17 + 10 подборов), Пауэлл (9), Ванвлит (8), Майлз (8), Ануноби (5), Ричардсон (3), Браун (2), Монро (2).

Шарлотт: Уокер (26), Лэмб (16), Батюм (13), Марв. Уильямс (4), Зеллер (2) – старт; Эрнангомес (11), Монк (10), Паркер (6), Кидд-Гилкрист (6), Бриджес (6), Бийомбо (4), Камински (2), Грэм (0).

Милуоки – Нью-Йорк 124:113 (33:29, 38:23, 17:35, 36:26)

Милуоки: Адетокумбо (31 + 15 подборов), Миддлтон (30 + 7 подборов), Бледсоу (16 + 13 передач), Лопес (13), Брогдон (11) – старт; Ильясова (10 + 8 подборов), Хенсон (9 + 9 подборов), Снелл (3), Дивинченцо (1).

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Берк (19), Кантер (14 + 13 подборов), Ниликина (5), Томас (4) – старт; Хезонья (18), Дотсон (14 + 8 подборов), Вонле (11), Трир (4), Бэйкер (0).

Миннесота – Индиана 101:91 (25:28, 25:21, 22:24, 29:18)

Юта – Мемфис 84:92 (22:19, 24:28, 17:23, 21:22)

Портленд – Вашингтон 124:125 OT (32:28, 30:34, 15:16, 34:33, 13:14)

Голден Стэйт – Финикс 123:103 (32:23, 38:24, 36:34, 17:22)

Лейкерс – Сан-Антонио 142:143 OT (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15)

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