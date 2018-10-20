Переключиться на мобильную версию

Дабл-даб Леня помог Атланте одержать победу в Кливленде

Комментариев: 0
Атланта одержала свою первую победу в сезоне.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks

Украинский центровой Атланті Алексей Лень сделал дабл-далб в победном матче своей команді против Кливленда.

За 32 минуты на площадке украинец набрал 16 очков (7 попаданий с 11 с краски, один промах из-за дуги и два с двух с линии штрафных) и сделал 11 подборов. Также в активе Леня 4 передачи, 4 блок-шота, 1 потеря и три фола.

Кроме того, Лень с показателем +19 стал одним из самых полезных игроков на площадке в составе своей команды, которая выиграла 133:111.

Самым результативным у Атланты стал Трэй Янг (35 очков). Он стал первым новичком в НБА, который в этом сезоне набрал более 30 очков. А если считать с подборами, то 35+10 новички не набирали с 2010 года.

Поделись:
Теги: НБА, Алексей Лень, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь