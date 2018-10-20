Дабл-даб Леня помог Атланте одержать победу в Кливленде

Атланта одержала свою первую победу в сезоне.

Украинский центровой Атланті Алексей Лень сделал дабл-далб в победном матче своей команді против Кливленда.

За 32 минуты на площадке украинец набрал 16 очков (7 попаданий с 11 с краски, один промах из-за дуги и два с двух с линии штрафных) и сделал 11 подборов. Также в активе Леня 4 передачи, 4 блок-шота, 1 потеря и три фола.

Кроме того, Лень с показателем +19 стал одним из самых полезных игроков на площадке в составе своей команды, которая выиграла 133:111.

Самым результативным у Атланты стал Трэй Янг (35 очков). Он стал первым новичком в НБА, который в этом сезоне набрал более 30 очков. А если считать с подборами, то 35+10 новички не набирали с 2010 года.