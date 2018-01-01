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Лень набрал 9 очков за Атланту в матче с Мемфисом

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Атланта проиграла второй матч нового сезона.
Лень набрал 9 очков за Атланту в матче с Мемфисом

Украинский центровой Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Атланты в выездном матче против Мемфиса.

Украинец провел на площадке 26 минут и набрал за это время 9 очков. Лень совершил 8 бросков, 4 из них были точными, в том числе он закинул 1 трехочковый. Также на его счету 4 подбора, 2 ассиста и 2 потери. Показатель полезности составил +2.

Отметим, что Атланта проиграла Мемфису 117:131.

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Теги: Алексей Лень, НБА
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