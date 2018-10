Лень набрал 9 очков за Атланту в матче с Мемфисом

Украинский центровой Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Атланты в выездном матче против Мемфиса.

Украинец провел на площадке 26 минут и набрал за это время 9 очков. Лень совершил 8 бросков, 4 из них были точными, в том числе он закинул 1 трехочковый. Также на его счету 4 подбора, 2 ассиста и 2 потери. Показатель полезности составил +2.

Отметим, что Атланта проиграла Мемфису 117:131.

