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Симмонс повторил феноменальное достижение Мэджика Джонсона

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Бен Симмонс оформил 13-й трипл-дабл в карьере.
Бен Симмонс
Бен Симмонс

Форвард Филадельфии Бен Симмонс, набрав 13 очков, совершив 13 подборов и отдав 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с Чикаго Буллз, оформил 13-й трипл-дабл в карьере.

Таким образом, проведя всего одну встречу в нынешнем регулярном чемпионате, он уже сравнялся с Мэджиком Джонсоном, Джейсоном Киддом и Нормом Ван Лиром на втором месте по количеству трипл-даблов за первые два сезона в лиге.

Опережает Симмонса только Оскар Робертсон, записавший в актив 67 трипл-даблов за первые два года в НБА.

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Теги: Бен Симмонс, НБА, баскетбол
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