Бен Симмонс оформил 13-й трипл-дабл в карьере.

Форвард Филадельфии Бен Симмонс, набрав 13 очков, совершив 13 подборов и отдав 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с Чикаго Буллз, оформил 13-й трипл-дабл в карьере.

Таким образом, проведя всего одну встречу в нынешнем регулярном чемпионате, он уже сравнялся с Мэджиком Джонсоном, Джейсоном Киддом и Нормом Ван Лиром на втором месте по количеству трипл-даблов за первые два сезона в лиге.

Опережает Симмонса только Оскар Робертсон, записавший в актив 67 трипл-даблов за первые два года в НБА.