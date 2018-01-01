ЛеБрон не хочет ограничивать свое игровое время

Джеймс уверяет, что он не устает.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс заявил, что слова главного тренера Люка Уолтона о том, что он будет контролировать игровое время Джеймса, преувеличены.

"Я всегда свежий. Все мои тренеры пытаются придумать, как сократить мое игровое время. Но я всегда уверяю их, что во мне достаточно сил, чтобы играть максимальное количество минут. Они не слушают меня, но все в порядке, мне это нравится", – приводит слова Джеймса ESPN.com.

В первом матче сезона против Портленда (119:128) Джеймс сыграл 37 минут, набрав 26 очков, 12 подборов и 6 передач.