Вашему вниманию турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2018/19.

Сезон-2018/19 – 73-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат НБА начнется 16 октября 2018 года на домашнем паркете действующего чемпиона – Голден Стэйт, а завершится – 10 апреля 2019 года.

Представляем вашему вниманию турнирные таблицы западной и восточной конференций:

Западная конференция

Восточная конференция

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