Алексей Лень начинает сезон в Атланте после пяти лет в Финиксе.

В 2013 году Алексей Лень был выбран под высоким пятым номером на драфте НБА Финикс Санз. За пять лет в клубе по разным причинам он не сумел проявить себя, поэтому новый сезон он начинает в новой команде – Атланте Хоукс.

В Атланте идет перестройке и Лень может стать важным игроком уже сейчас. При не самом лучшем впечатлении о нем в Финиксе, Алекс был надежным игроком в течение последних четырех лет.

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Алексей закончил прошлый сезон на 11-м месте в НБА по числу результативных заслонов в перерасчете на 36 минут. Рейтинг его эффективности составил 19,4 балла – это не только самый высокий показатель в составе Санз, но и в составе своей будущей команды Атланты.

При росте 216 см Лень невероятно силен физически и на удивление быстрый. Он склонен доминировать в краске. Его атлетизм очень пригодится при попытке поставить блок-шоты соперникам, а хорошая прыгучесть в сочетании с жестким стилем игры создают качественную основу для того, чтобы стать лучшим подбирающим в команде.

В предсезонке Лень регулярно выходил в стартовой пятерке Атланты, хотя и получил в среднем около 19 минут игрового времени, что не так и много. Но за это время успел показать свои лучшие качества.

Пока формально стартовым центровым команды считается Дуэйн Дэдмон, который является главным конкурентом Леня, но предсезонку он пропустил из-за травмы. Из-за нее же не сыграет в первые полторы-две недели регулярного чемпионата, но и дальше его будущее в команде туманно, так как ходят разговоры об его обмене.

Другим конкурентом украинца является Майлз Пламли, который тоже выглядел неплохо в предсезонке, но пока на диаграмме важности в ротации позиции украинца видятся лучше.

По предсезонным матчам, кажется, что Атланта собирается сделать Леня "растягивающим" бигмэном и тут должна пригодится его новообретенная способность бросать трехочковые. Лень исполнил всего 25 трехочковых за пять лет своей карьеры в НБА в составе Финикс Санз, но в предсезонке попал 7 раз из 11 брошенных трехочковых.

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Ожидается, что Лень станет неотъемлемой частью розыгрыша атакующих комбинаций Атланты. В частности физическая мощь Алексея станет полезным инструментом для новой звезды Атланты Трэя Янга. С помощью заслонов украинца он сможет найти открытое пространство для броска.

Да и сам Лень преуспевает в паре с сильным разыгрывающим, который любит использовать заслоны от бигмэнов для выхода на бросок или может снабдить его передачей под кольцом. Так что их "союз" может быть перспективным для обоих. По крайней мере, так выглядит на бумаге.

У Леня появился шанс наконец-то раскрыться и показать, что менеджмент Финикса увидел в нем пять лет назад. Лень может быть одним из наиболее недооцененных подписаний межсезонья-2018. Будет ли так? Покажет сезон.

Виталий Володько, iSport.ua

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