Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за среду, 17 октября.

Во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-2018/19 пройдут 11 матчей.

Дабл-дабл Леонарда принес Торонто победу над Кливлендом. Новый Орлеан обыграл Хьюстон благодаря 32 очкам Дэвиса. 41 очко Уокера не помогло Шарлотт в поединке с Милуоки. Индиана и Орландо одержали домашние победы. Сан-Антонио сильнее Миннесоты благодаря 28 очкам Дерозана, у Батлера 23 балла.

Шарлотт – Милуоки 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)

Шарлотт: Уокер (41), Лэмб (10), Батюм (5 + 7 подборов), Марв. Уильямс (5 + 9 подборов + 4 блок-шота), Зеллер (5) – старт; Монк (18), Кидд-Гилкрист (10), Эрнангомес (9), Паркер (8 + 7 передач), Бриджес (1).

Милуоки: Адетокумбо (25 + 18 подборов + 8 передач + 8 потерь), Миддлтон (19 + 9 подборов), Бледсоу (17), Лопес (14), Брогдон (10 + 6 передач) – старт; Ильясова (13 + 9 подборов), Дивинченцо (8), Хенсон (4), Вуд (3), Браун (0), Снелл (0).

Детройт – Бруклин 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)

Детройт: Гриффин (26 + 8 подборов + 6 передач), Драммонд (24 + 20 подборов), Джексон (19), Кеннард (7), Браун (0) – старт; Смит (11), Гэллоуэй (6), Пачулия (6 + 7 подборов), Робинсон (4), Лофтон (0).

Бруклин: Леверт (27), Аллен (17 + 10 подборов + 4 блок-шота), Харрис (13), Расселл (8), Дадли (1) – старт; Динуидди (23 + 6 передач), Дэвис (8 + 7 подборов), Куруц (3), Грэм (0).

Индиана – Мемфис 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)

Орландо – Майами 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)

Нью-Йорк – Атланта 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)

Торонто – Кливленд 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29)

Хьюстон – Новый Орлеан 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)

Сан-Антонио – Миннесота 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25)

Сакраменто – Юта 117:123 (34:30, 21:38, 32:25, 30:30)

Финикс – Даллас 121:100 (37:24, 19:22, 27:27, 38:27)

05:30 Клипперс – Денвер

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