Украинец дебютировал за новую команду в рамках регулярного чемпионата НБА.

Алексей Лень в матче против Нью-Йорка Getty Images

Алексей Лень принял участие в первом матче Атланты в регулярном чемпионате НБА-2018/19.

В поединке против Нью-Йорка украинец набрал 7 очков (3/6 с игры, 0/2 трехочковых), сделал 4 подбора (2 в нападении), 2 ассиста и 1 блок-шот. Также он совершил 3 потери и 4 фола.

Отметим, что его команда потерпела поражение со счетом 126:107.

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