Михайлюк в НБА: что ждет украинца в Лейкерс в этом сезоне

Свингмен Лос-Анджелес Лейкерс начинает свой первый сезон в НБА.

В Национальной баскетбольной ассоциации стартовал новый сезон. Этот сезон станет особенным для украинца Святослава Михайлюка – дебютным его сезоном в НБА.

Михайлюк летом выставил свою кандидатуру на драфт и был выбран Лос-Анджелес Лейкерс, куда позже перебрался и ЛеБрон Джеймс, поэтому внимания команде в сезоне будет уделено достаточно.

Какие же перспективы украинца в этом сезоне в Лейкерс?

Задачей Михайлюка перед сезоном было как можно лучше показать свои способности и заявить о месте в ростере. Нужно признать, что украинец с этой задачей справился блестяще.

Святослав вообще стал всеобщим любимцем во время Летней лиги Лас-Вегаса. Он впечатлил всех, кто смотрел матчи Лос-Анджелес Лейкерс. Многие знали о его шутерских способностях и о 44% трехочковых в сезоне старшекурсника в NCAA, но в Летней лиге украинец показал, что он может сделать гораздо больше, чем просто бросать, что он гораздо универсальнее, чем предполагалось.

Он отлично играл на подборах, проявил оборонительные навыки, достаточно уверенно сдерживая более быстрых игроков периметра, а в атаке показал, что может и сам создавать себе момент для броска. Со средними показателями 16,6 очков, 4 подборов и 2,1 передачи за игру, Святослав оказался во второй символической пятерке Летней лиги.

Можно ли после этого говорить о том, что Михайлюк будет много играть в сезоне? Однозначно нет. На самом деле малая вероятность того, что Михайлюк вообще получит больше 2-3 минут на старте сезона.

Это подтверждает и статистика предсезонных матчей, где Михайлюку только в последнем матче дали сыграть много – когда все лидеры матч пропускали. Он набрал 22 очка и помог фактически "дублю" команды обыграть Голден Стэйт, но это лишь говорит о потенциале игрока.

На самом деле предсезонка навевает на не самые большие ближайшие перспективы украинца – он даже не сумел проявить свои шутерские способности, попадая меньше 30%, не говоря о других показателях. Он еще не готов играть много.

Впрочем, такому выступлению тоже есть объяснение – Михайлюк провел тяжелый прошлый сезон в NCAA, перед драфтом побывал на просмотре в больше половины клубах НБА, потом играл в Летней лиге, летал в Украину на матчи сборной. Силы не безграничны и когда-то они должны закончится.

Скорее всего, на старте Михайлюку все же дадут перевести дыхание и набраться сил, выпуская на несколько минут для получения опыта игры в НБА. По мере продвижения сезона, у Святослава будут возможности отнять часть минут у Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Лэнса Стивенсона и Джоша Харта, особенно, если это трио будет испытывать проблемы с броском в течении длительного периода, а сам Михайлюк выйдет на свой показатель попаданий.

Этот сезон для Михайлюка – ознакомительный. Он присматривается к баскетболу уровня НБА, команда присматривается к нему. Святославу нужно продемонстрировать, что на него можно рассчитывать в будущем, что он может стать одним из лидеров команды. Сейчас его роль в команде маленькая, но при правильном отношении к работе он способен вырасти в важную деталь работы команды.

Виталий Володько, iSport.ua

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