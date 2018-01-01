Клипперс намерены заполучить Кавая Леонарда следующим летом
Игрок станет неограниченно свободным агентом.
Клипперс попытаются заполучить Кавая Леонарда летом 2019 года, сообщает ESPN.com.
"До того, как в июле Торонто совершил обмен с Сан-Антонио и приобрел Кавая Леонарда, Клипперс пытались заполучить форварда и планируют активно бороться за Леонарда в межсезонье 2019 года.
Леонард первоначально был заинтересован в переходе в Лейкерс или Клипперс", – пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Кавай Леонард этим летом был обменен из Сан-Антонио в Торонто. Контракт с Рэпторс рассчитан на один сезон, после которого форвард станет неограниченно свободным агентом.
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