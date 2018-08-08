MVP прошлого сезона НБА Харден растолстел за межсезонье

Лидер Хьюстона принялся восстанавливать форму.

Лидер Хьюстона Джеймс Харден немного растолстел за межсезонье, но уже принялся восстанавливать форму в тренажерном зале.

В прошлом сезоне Харден и его Рокетс выиграли регулярный чемпионат, а потом дошли до финала Западной конференции, где уступили Голден Стэйт (3:4 в серии).

При этом, сам Джеймс провел 72 игры в регулярном чемпионате и набирал в среднем 30,4 очка, 8,7 результативных передачи, а также 5,4 подбора.

По завершению чемпионата, он был признан MVP сезона.

Недавно Харден также отметился дракой в ночном клубе.

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