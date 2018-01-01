Харден поучаствовал в драке в ночном клубе

Баскетболист был упомянут в полицейском отчете.

Защитник Хьюстона Джеймс Харден упомянут в полицейском отчете после инцидента в ночном клубе Mint в Скоттсдейле, сообщает TMZ.

Женщина заявила о том, что находилась в клубе в ночь с пятницы на субботу. В какой-то момент в заведении завязалась драка с участием человека из окружения Хардена. Она начала снимать происходящее, но MVP минувшего сезона схватил ее за кисть, забрал телефон и швырнул его на крышу.

Драку прекратили представители службы безопасности клуба. Женщина утверждает, что один из людей Хардена вскоре дал ей 200 долларов за телефон. Лидер Хьюстона чуть позже дал ей еще 300 долларов. Она взяла деньги, а также достала свой девайс с крыши.

В полиции Скоттсдейла заявили, что расследуют инцидент в клубе Mint, но Харден проходит в деле в качестве свидетеля.

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