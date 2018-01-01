Хьюстон объявил о подписании Кармело Энтони

Контракт подписан на один год.

Кармело Энтони подписал контракт с Хьюстоном, сообщает официальный сайт техасского клуба.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на 1 год. По информации инсайдеров, игрок получит за год 2,4 миллиона долларов.

Энтони стал свободным агентом после выкупа его контракта Атлантой. 34-летний форвард был отправлен в Хоукс в прошлом месяце вместе с пиком в первом раунде драфта-2022 в результате трехсторонней сделки с участием Оклахома-Сити и Филадельфии.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!