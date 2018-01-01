Тренер Хьюстона: Кармело сможет снизить давление на Пола и Хардена

Роланд рассказал, зачем Рокетс взяли еще одного форварда.

Помощник главного тренера Хьюстона Ирв Роланд поделился своим видением роли новичка команды Кармело Энтони.

“Нам очень нужны игроки, способные приносить очки в ситуациях, когда комбинация не получилась. Кармело может забивать в сложных ситуациях, а это как раз то, что мы искали. Он сможет снизить давление на Пола и Хардена. Энтони один из лучших бомбардиров в истории НБА, а с нашим игровым стилем он сможет проявить себя еще лучше”,- сообщил Роланд в эфире Scoop B Radio.

Напомним, что 34-летний форвард был обменен из Оклахомы в Атланту, после чего Хоукс наделили его статусом свободного агента.

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