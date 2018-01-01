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Тренер Хьюстона: Кармело сможет снизить давление на Пола и Хардена

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Роланд рассказал, зачем Рокетс взяли еще одного форварда.
Кармело Энтони
Кармело Энтони
Getty Images

Помощник главного тренера Хьюстона Ирв Роланд поделился своим видением роли новичка команды Кармело Энтони.

“Нам очень нужны игроки, способные приносить очки в ситуациях, когда комбинация не получилась. Кармело может забивать в сложных ситуациях, а это как раз то, что мы искали. Он сможет снизить давление на Пола и Хардена. Энтони один из лучших бомбардиров в истории НБА, а с нашим игровым стилем он сможет проявить себя еще лучше”,- сообщил Роланд в эфире Scoop B Radio.

Напомним, что 34-летний форвард был обменен из Оклахомы в Атланту, после чего Хоукс наделили его статусом свободного агента.

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Теги: баскетбол, НБА, Хьюстон, Кармело Энтони
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