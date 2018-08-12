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Айзейя Томас: Кливленд – дыра, поэтому ЛеБрон оттуда и ушел

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Айзея Томас считает Кливленд – дырой.
Айзейя Томас и ЛеБрон Джеймс
Айзейя Томас и ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Разыгрывающий Денвера Айзейя Томас, делясь своими впечатлениями от всех городов, где он выступал, назвал Кливленд "дырой".

"Очень люблю Сакраменто, Лос-Анджелес и Бостон. В Финиксе было классно. Кливленд – дыра. Поэтому ЛеБрон оттуда и ушел", – сказал баскетболист.

Напомним, Айзея Томас перешел в Денвер этим летом. А ЛеБрон Джеймс, в свою очередь, подписал четырехлетний контракт с Лейкерс.

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Теги: баскетбол, НБА, Айзейя Томас, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс
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