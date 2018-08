Айзейя Томас: Кливленд – дыра, поэтому ЛеБрон оттуда и ушел

Разыгрывающий Денвера Айзейя Томас, делясь своими впечатлениями от всех городов, где он выступал, назвал Кливленд "дырой".

"Очень люблю Сакраменто, Лос-Анджелес и Бостон. В Финиксе было классно. Кливленд – дыра. Поэтому ЛеБрон оттуда и ушел", – сказал баскетболист.

