Отец Болла: Лейкерс – команда Лонзо, а не ЛеБрона

Отец Лонзо Болла считает своего сына главной звездой Лос-Анджелес Лейкерс.

Отец Лонзо Болла Лавар объяснил, почему Лос-Анджелес Лейкерс – команда его сына, а не как ни ЛеБрона Джеймса.

"Вы можете говорить что вам угодно, но все мы знаем, как обстоит дело на самом деле. Это не Лонзо отправился в Кливленд, а Леброн переехал в Лос-Анджелес. Мы и так тут", – заявил Болл в эфире радиостанции Power 106.

К тому же Болл-старший заявил, что Джеймс ничему не сможет научить Лонзо.

Смотрите также, как ЛеБрон провел первую тренировку в Лос-Анджелес Лейкерс.

Ранее Лавар заявил, что Джеймс – лучший игрок НБА.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!