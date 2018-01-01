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Отец Болла: Лейкерс – команда Лонзо, а не ЛеБрона

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Отец Лонзо Болла считает своего сына главной звездой Лос-Анджелес Лейкерс.
Лавар Болл и Лонзо Болл
Лавар Болл и Лонзо Болл
slamdunk.ru

Отец Лонзо Болла Лавар объяснил, почему Лос-Анджелес Лейкерс – команда его сына, а не как ни ЛеБрона Джеймса.

"Вы можете говорить что вам угодно, но все мы знаем, как обстоит дело на самом деле. Это не Лонзо отправился в Кливленд, а Леброн переехал в Лос-Анджелес. Мы и так тут", – заявил Болл в эфире радиостанции Power 106.

К тому же Болл-старший заявил, что Джеймс ничему не сможет научить Лонзо.

Смотрите также, как ЛеБрон провел первую тренировку в Лос-Анджелес Лейкерс.

Ранее Лавар заявил, что Джеймс – лучший игрок НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Лонзо Болл, ЛеБрон Джеймс
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