ЛеБрон Джеймс работал в трио с Брэндоном Ингрэмом и Кайлом Кузьмой.

Летний новичок Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс провел первую тренировку в составе команды. Форвард работал с молодежью – Брэндоном Ингрэмом и Кайлом Кузьмой.

В летнее межсезонье ЛеБрон Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс на общую сумму 154 миллиона долларов. Его дебют может состояться уже 18 октября в матче против Портленда.

Напомним, что НБА уже огласила, кто откроет сезон 16-го октября.

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Фото: Лос-Анджелес Лейкерс