ЛеБрон провел первую тренировку в Лейкерс
ЛеБрон Джеймс работал в трио с Брэндоном Ингрэмом и Кайлом Кузьмой.
Летний новичок Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс провел первую тренировку в составе команды. Форвард работал с молодежью – Брэндоном Ингрэмом и Кайлом Кузьмой.
All business 💪 #LakeShow pic.twitter.com/4pekObvN1R— Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 августа 2018 г.
В летнее межсезонье ЛеБрон Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс на общую сумму 154 миллиона долларов. Его дебют может состояться уже 18 октября в матче против Портленда.
Напомним, что НБА уже огласила, кто откроет сезон 16-го октября.
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Фото: Лос-Анджелес Лейкерс
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