Украинец рассказал, о том, что мешает нашей сборной собраться в оптимальном составе.

Украинский защитник Иссуф Санон, который в следующем году присоединится к Вашингтону, рассказал о своих ожиданиях в игре за сборную, а также объяснил, почему так тяжело собрать оптимальный состав в национальной команде.

“Если у меня появится шанс, то я, конечно же, хотел бы приехать в сборную и проявить себя. До этого я выступал в сборной только на молодежном уровне. У нас очень сильная сборная и мы можем побороться за результат даже в такой сильной группе, где присутствуют испанцы, словенцы и черногорцы.

Очень интересно попробовать сыграть со Святославом Михайлюком. Он классно играет в защите и постоянно прогрессирует. Думаю, у него получится проявить себя в Лейкерс.

Вообще, собрать оптимальный состав сборной это очень непросто, ведь у каждого могут быть свои обстоятельства. Кто-то летом хочет поработать над чем-то другим, кого-то клуб не отпускает – у каждого свои причины. Могу сказать, что людям из НБА порой проблематично приехать в сборную, потому что, тебя могут выгнать или попросту не оплатить лечение, если ты травмируешься в сборной. У клубов такая политика, что если ты сломался за пределами площадки, то это твои проблемы, клуб не несет за это ответственности”,- приводит слова Санона 112.ua.

Ранее украинский защитник рассказал о своем опыте в Летней лиге НБА, а также о разнице европейского и американского баскетбола.

Напомним, что на предсезонном драфте НБА Санон был выбран Вашингтоном, за который он и сыграл в Летней лиге НБА.

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