Соответствующая петиция собрала уже более 11 тысяч подписей.

В США 11 тысяч человек подписали онлайн-петицию за назначение форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса министром образования, сообщает Bleacher Report.

Петиция направлена президенту США Дональду Трампу.

"Леброн Джеймс вдохновляет детей по всей стране. Он показал, что его заботит судьба молодого поколения Америки. Он понимает важность и силу публичного образования, которое помогает детям реализовать свой истинный потенциал", – говорится в тексте послания.

Напомним, ЛеБрон подписал с Лос-Анджелес контракт на 4 сезона. Его дебют может состояться уже 18 октября в матче против Портленда.

Ранее форвард пообещал вернуть Лейкерс на чемпионский путь.

Напомним, что НБА уже огласила, кто откроет сезон 16-го октября.

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