Согласно прогнозу ESPN, ЛеБрон Джеймс станет MVP сезона-2018/19.

Эксперты американского издания ESPN считают, что баскетболист Лейкерс ЛеБрон Джеймс будет признан самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2018/19.

За форварда "озерников" проголосовало 39,4 процента журналистов.

Второе место занял центровой Нового Орлеана Энтони Дэвис (30,3 процента), третье – форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант (12,1).

Ранее ESPN в своем ежегодном прогнозе пришел к выводу, что обновленные Лейкерс не выйдут в плей-офф в сезоне-2018/19, а Лука Дончич – фаворит на звание лучшего новичка.

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