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ЛеБрон станет MVP сезона-2018/19 – ESPN

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Согласно прогнозу ESPN, ЛеБрон Джеймс станет MVP сезона-2018/19.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Эксперты американского издания ESPN считают, что баскетболист Лейкерс ЛеБрон Джеймс будет признан самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2018/19.

За форварда "озерников" проголосовало 39,4 процента журналистов.

Второе место занял центровой Нового Орлеана Энтони Дэвис (30,3 процента), третье – форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант (12,1).

Ранее ESPN в своем ежегодном прогнозе пришел к выводу, что обновленные Лейкерс не выйдут в плей-офф в сезоне-2018/19, а Лука Дончич – фаворит на звание лучшего новичка.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, MVP
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