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Новицки сообщил, что это не последний его сезон в НБА

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Даллас может спать спокойно.
Дирк Новицки
Дирк Новицки
Getty Images

Легендарный ветеран Далласа Дирк Новицки сообщил, что не планировал завершать карьеру после грядущего сезона, а свое окончательное решение примет исходя из его результатов.

“Я приму решение исходя из того, как будет складываться предстоящий сезон. Я отыграл почти весь год в прошлом сезоне. Я был здоров и мог выходить на площадку во всех матчах, но решил пораньше лечь на операцию. Если предстоящий сезон сложится примерно так же, то почему бы и нет? Я оставлю этот вопрос открытым”,- цитирует немца Eurohoops.net.

Напомним, что для Новицки следующий сезон в Маверикс станет рекордным в истории НБА.

Ранее Дирк иронично высказался о допинг-тесте, который ему пришлось пройти.

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Теги: баскетбол, НБА, Даллас, Дирк Новицки
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