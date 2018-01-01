ЛеБрон показался в игровой форме Лейкерс
Джеймсу идет желтый.
Звездный новичок Лейкерс ЛеБрон Джеймс впервые показался на публике в новой игровой форме своего клуба.
LeBron James (@KingJames) with the Los Angeles #Lakers just got so much more real 🔥😱🔥 pic.twitter.com/vTgYG8KwkE— Tomer Azarly (@TomerAzarly) 9 августа 2018 г.
ЛеБрон подписал с Лос-Анджелес контракт на 4 сезона. Его дебют может состояться уже 18 октября в матче против Портленда.
Ранее форвард пообещал вернуть Лейкерс на чемпионский путь.
Напомним, что НБА уже огласила, кто откроет сезон 16-го октября.
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