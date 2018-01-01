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ЛеБрон показался в игровой форме Лейкерс

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Джеймсу идет желтый.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Звездный новичок Лейкерс ЛеБрон Джеймс впервые показался на публике в новой игровой форме своего клуба.

 

 

ЛеБрон подписал с Лос-Анджелес контракт на 4 сезона. Его дебют может состояться уже 18 октября в матче против Портленда.

Ранее форвард пообещал вернуть Лейкерс на чемпионский путь.

Напомним, что НБА уже огласила, кто откроет сезон 16-го октября.

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Теги: баскетбол, НБА, Лейкерс, ЛеБрон Джеймс
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