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Дюрант против Уэстбрука: НБА рассказала, какие матчи откроют сезон

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Стали известны стартовые матчи сезона НБА 2018/19.
Кевин Дюрант против Расселла Уэстбрука
Кевин Дюрант против Расселла Уэстбрука
Getty Images

Новый сезон НБА 2018/19 стартует матчем Филадельфия – Бостон, который состоится в ночь на 17-е октября. Напомним, что команды встречались в полуфинале плей-офф Востока, где победу праздновали Бостон (4:1).

После игры Сикерс и Селтикс фанатов ожидает встреча Голден Стэйт и Оклахома-Сити, сообщает USA Today.

Также к вашему вниманию расписание матчей, которые припадают на католическое Рождество.

Ранее сообщалось, что Nike переоборудовал старую церковь в Храм баскетбола.

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Теги: баскетбол, НБА
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