Форвард дал устное согласие на переход в Рокетс.

Кармело Энтони достиг устной договоренности о подписании контракта с Хьюстоном, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания.

Форвард стал свободным агентом после выкупа его контракта Атлантой.

34-летний баскетболист был отправлен в Хоукс в прошлом месяце вместе с пиком в первом раунде драфта-2022 в результате трехсторонней сделки с участием Оклахома-Сити и Филадельфии.

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