Теперь там смогут тренироваться ученики старших школ.

Американский производитель спортивной экипировки Nike переоборудовал церковь в Чикаго, сделав из нее настоящий “Храм баскетбола”.

В 2011 году эту церковь закрыли из-за сокращения числа прихожан. И вот, через 7 лет, в Nike решили вдохнуть в это здание новую жизнь, что бы оно смогло нести пользу общественности.

Теперь здесь есть тренажерный зал, раздевалки и помещения для лекций и семинаров. Чтобы сохранить исторический облик церкви, по заказу Nike были изготовлены и установлены витражи.

Открытие площадки состоится в конце августа. Там будут тренироваться команды из старших школ, а по выходным площадка будет в свободном доступе.

Напомним, что недавно ЛеБрон Джеймс открыл школу в родном городе.

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