Переключиться на мобильную версию

Лень: Я рос, будучи болельщиком Атланты, за которую выступал Волков

Комментариев: 0
Украинец признался, что с детства болеет за Хоукс.
Алексей Лень (слева)
Алексей Лень (слева)
Getty Images

Центровой Алексей Лень поделился ожиданиями от предстоящих выступлений за Атланту.

"Я рос, будучи болельщиком Атланты. Первым украинским игроком в НБА был Александр Волков. Он выступал за Хоукс, так что я смотрел некоторые матчи этой команды. Это было до моего времени, но Волков был первым украинцем, выступавшим здесь. Я баскетбольный болельщик, поэтому давно смотрю игры Атланты", – цитирует украинца пресс-служба НБА.

Напомним, в это межсезонье Алексей Лень подписал контракт с Атлантой. Ранее он рассказал, что рассчитывает провести лучшие годы в новой команде.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Атланта Хоукс, Алексей Лень
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь