Украинец признался, что с детства болеет за Хоукс.

Центровой Алексей Лень поделился ожиданиями от предстоящих выступлений за Атланту.

"Я рос, будучи болельщиком Атланты. Первым украинским игроком в НБА был Александр Волков. Он выступал за Хоукс, так что я смотрел некоторые матчи этой команды. Это было до моего времени, но Волков был первым украинцем, выступавшим здесь. Я баскетбольный болельщик, поэтому давно смотрю игры Атланты", – цитирует украинца пресс-служба НБА.

Напомним, в это межсезонье Алексей Лень подписал контракт с Атлантой. Ранее он рассказал, что рассчитывает провести лучшие годы в новой команде.

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