ESPN: Дончич – фаворит на звание лучшего новичка НБА-2018/19
Эксперты ESPN считают Луку Дончича безоговорочным фаворитом в борьбе за приз новичку года.
Эксперты американского издания ESPN пришли к выводу, что защитник Далласа Лука Дончич станет лучшим новичком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.
По итогам опроса словенский баскетболист набрал 58% голосов, второе место занял первый номер драфта Деандре Эйтон (24%), выступающий на позиции центрового за Финикс. Тройку лидеров замыкает центровой Мемфис Джарен Джексон (6%).
Ранее ESPN опубликовал прогноз на положение команд НБА в турнирной таблице по итогам предстоящего регулярного чемпионата.
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