Эксперты ESPN считают Луку Дончича безоговорочным фаворитом в борьбе за приз новичку года.

Эксперты американского издания ESPN пришли к выводу, что защитник Далласа Лука Дончич станет лучшим новичком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.

По итогам опроса словенский баскетболист набрал 58% голосов, второе место занял первый номер драфта Деандре Эйтон (24%), выступающий на позиции центрового за Финикс. Тройку лидеров замыкает центровой Мемфис Джарен Джексон (6%).

Ранее ESPN опубликовал прогноз на положение команд НБА в турнирной таблице по итогам предстоящего регулярного чемпионата.

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