ЛеБрон Джеймс попробует себя в киноиндустрии.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс спродюссирует сериал о спорте и политике, который будет называться "Заткнись и стучи мячом".

Название является отсылкой к словам ведущей телеканала Fox News Лауры Ингрэхем, которая в феврале 2018 года подобным образом осудила ЛеБрона за критику президента США Дональда Трампа, сообщает Varity.

Отмечается, что первая серия сериала выйдет на экраны уже в октябре. Всего серий планируется три.

Ранее Дональд Трамп тонко заявил, что ЛеБрон Джеймс глуп.

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