"Заткнись и стучи мячом": ЛеБрон станет продюссером сериала
ЛеБрон Джеймс попробует себя в киноиндустрии.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс спродюссирует сериал о спорте и политике, который будет называться "Заткнись и стучи мячом".
Название является отсылкой к словам ведущей телеканала Fox News Лауры Ингрэхем, которая в феврале 2018 года подобным образом осудила ЛеБрона за критику президента США Дональда Трампа, сообщает Varity.
Отмечается, что первая серия сериала выйдет на экраны уже в октябре. Всего серий планируется три.
Ранее Дональд Трамп тонко заявил, что ЛеБрон Джеймс глуп.
Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!
Полная версия правил