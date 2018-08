Монро подписал контракт с Торонто – источник

Торонто договорился о подписании контракта с центровым Грегом Монро, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания.

Соглашение будет рассчитано на один сезон, баскетболист по нему получит 2,2 миллиона долларов.

Monroe is signing a one-year, $2.2M deal with Toronto, league sources said. The veteran center is joining a contender in the Eastern Conference. https://t.co/oLrtvPV6IQ