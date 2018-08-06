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Монро подписал контракт с Торонто – источник

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Грег Монро продолжит карьеру в Рэпторс.
Грег Монро
Грег Монро
Getty Images

Торонто договорился о подписании контракта с центровым Грегом Монро, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания.

Соглашение будет рассчитано на один сезон, баскетболист по нему получит 2,2 миллиона долларов.

Минувший сезон Грег Монро провел за Милуоки, Финикс и Бостон, набирая 10,3 очка и 6,9 подбора в среднем за матч.

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Теги: Грег Монро, НБА, баскетбол, Торонто Рэпторс
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