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Таунс – Трампу: Закрой свой чертов рот, сделай что-нибудь для страны

Комментариев: 2
Центровой Миннесоты обрушился с критикой на президента США.
Карл-Энтони Таунс
Карл-Энтони Таунс
Getty Images

Карл-Энтони Таунс заступился за ЛеБрона Джеймса после того, как президент США Дональд Трамп написал о нем негативное сообщение в социальной сети Twitter.

"Дайте мне разобраться: в городе Флинт, штат Мичиган, до сих пор грязная вода, а тебя волнует интервью человека, который помогает образованию детей в своем родном городе?

Закрой свой чертов рот! Прекрати строчить свои посты в Twitter, возьми ручку и сделай что-нибудь для нашей страны", – написал центровой Миннесоты.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Дональд Трамп, Карл-Энтони Таунс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.08.2018, 11:51
Оценка:  0
гость
Типа, Трамп что то делает?
Pivkov3    06.08.2018, 11:05
Оценка:  -1
Pivkov3
Каждая обезьяна будет указывать Трампу, что ему делать?
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