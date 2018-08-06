Таунс – Трампу: Закрой свой чертов рот, сделай что-нибудь для страны
Центровой Миннесоты обрушился с критикой на президента США.
Карл-Энтони Таунс заступился за ЛеБрона Джеймса после того, как президент США Дональд Трамп написал о нем негативное сообщение в социальной сети Twitter.
"Дайте мне разобраться: в городе Флинт, штат Мичиган, до сих пор грязная вода, а тебя волнует интервью человека, который помогает образованию детей в своем родном городе?
Закрой свой чертов рот! Прекрати строчить свои посты в Twitter, возьми ручку и сделай что-нибудь для нашей страны", – написал центровой Миннесоты.
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