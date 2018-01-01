Лавар Болл: ЛеБрон – лучший в НБА

Лавар Болл назвал лучшего, по его мнению, игрока Национальной баскетбольной ассоциации современности.

Лавар Болл, отец разыгрывающего Лейкерс Лонзо Болла, рассказал, как оценивает форварда "озерников" ЛеБрона Джеймса, которого назвал лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации современности.

"Я предвзят в том, кого назвать лучшим баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации в наши дни. В данный момент лучший в НБА – это ЛеБрон Джеймс, который просто лучший всех. Самый сильный и самый быстрый в наше время это он. Точно так же, как в свое время лучшими были Уилт Чемберлен и Шакил О’Нил", – сказал Болл в своем интервью для радиоподкаста Wendy Snyder Podcast 720 WGN.

Ранее ЛеБрон Джеймс заявил, что хочет помочь Лейкерс попасть в плей-фф, где они давно не были.

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