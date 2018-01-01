Клипперс обменяли Сэма Деккера в Кавальерс

Форвард пополнит состав Кливленда, где должен получить больше игрового времени.

Кливленд и Лос-Анджелес Клипперс договорились о сделке, в результате которой форвард Сэм Деккер станет игроком Кливленда, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

"Парусники" таким образом очищают одно место в составе, а сам игрок будет иметь больше шансов играть, а не сидеть на скамейке.

В июне прошлого года Деккер перешел из Хьюстона в Клипперс в результате обмена с участием Криса Пола. В 73 матчах за лос-анджелесскую команду форвард набирал в среднем 4,2 очка и 2,4 подбора.

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