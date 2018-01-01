Лень: Время в Атланте станет лучшим в моей карьере

Украинский баскетболист поделился ожиданиями от выступлений в новом клубе.

Украинский центровой Алексей Лень поделился ожиданиями от нового сезона и своей карьеры в Атланте.

“Я должен неплохо вписаться в молодой состав Атланты. Если говорить о долгосрочной перспективе, то, думаю, что здесь я проведу лучшее время в своей карьере. Уверен, нам по силам удивить всех в НБА.

Болельщики могут ожидать от меня полной отдачи. Я планирую расширить свою игру, что бы чаще бросать из-за дуги. Я хорошо бросаю с дальней дистанции, но за последнее время у меня не было возможности продемонстрировать это. Я буду интенсивно работать, и моя активность непременно принесет результат”,- приводит слова Леня пресс-служба Атланты.

Напомним, недавно Хоукс официально презентовали Алесксея в качестве своего игрока.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!