ГСВ и Торонто выиграют конференции, Лейкерс и Кавс не попадут в плей-офф – ESPN

Сайт ESPN в своем ежегодном прогнозе пришел к выводу, что обновленные Лейкерс не вернутся в плей-офф в сезоне-2018/19.

По мнению ESPN, Голден Стэйт выиграет Западную конференцию в сезоне-2018/19 Getty Images

ESPN опубликовал прогноз на положение команд НБА в турнирной таблице по итогам предстоящего регулярного чемпионата. Его автором является баскетбольный аналитик Кевин Пелтон. Восточная конференция 1. Торонто Рэпторс

2. Бостон Селтикс

3. Филадельфия Сиксерс

4. Индиана Пэйсерс

5. Милуоки Бакс

6. Майами Хит

7. Вашингтон Уизардс

8. Детройт Пистонс Западная конференция 1. Голден Стэйт Уорриорз

2. Юта Джаз

3. Хьюстон Рокетс

4. Денвер Наггетс

5. Миннесота Тимбервулвз

6. Оклахома-Сити Тандер

7. Нью-Орлеан Пеликанс

8. Портленд Трэйл Блэйзерс Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

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