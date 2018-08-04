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Трамп: В интервью CNN выставила ЛеБрона умным, что непросто сделать

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Дональд Трамп написал критическое сообщение о ЛеБроне Джеймсе.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Президент США Дональд Трамп отреагировал на интервью Леброна Джеймса каналу CNN, которое форвард Лейкерс дал после открытия школы в Акроне.

Во время общения с ведущим Доном Лемоном Джеймс в числе прочего заявил, что Трамп использует спорт для разделения американцев, а также сказал, что не сел бы за один стол с нынешним президентом.

«ЛеБрона Джеймса сейчас интервьюировал тупейший человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Леброн выглядел умным, а это непросто. Я предпочитаю Майка Джордана", – написал президент США в социальной сети Twitter.

Ранее звезда НБА также критиковал Трампа. В прошлом году игрок вышел на площадку в черной и белой кроссовках с надписью Equality, что в переводе с английского значит "равенство". Таким образом ЛеБрон хотел выразить социальный протест против политики президента США, который в своих высказываниях спекулирует на расовом и социальном неравенстве.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Дональд Трамп
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