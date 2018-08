Трамп: В интервью CNN выставила ЛеБрона умным, что непросто сделать

Президент США Дональд Трамп отреагировал на интервью Леброна Джеймса каналу CNN, которое форвард Лейкерс дал после открытия школы в Акроне.

Во время общения с ведущим Доном Лемоном Джеймс в числе прочего заявил, что Трамп использует спорт для разделения американцев, а также сказал, что не сел бы за один стол с нынешним президентом.

«ЛеБрона Джеймса сейчас интервьюировал тупейший человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Леброн выглядел умным, а это непросто. Я предпочитаю Майка Джордана", – написал президент США в социальной сети Twitter.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!