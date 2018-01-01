Украинец Алексей Лень с нового сезона будет выступать за Атланту.

Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с Атлантой Хоукс. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Правда, каких-либо подробностей о контракте украинца клуб не сообщает. Ранее появлялась информация, что Лень подпишет двухлетний контракт с Хоукс на сумму 8,5 миллионов долларов.

Напомним, что Лень, был выбран Финиксом под 5-м номером драфта-2013, а 1 июля стал неограниченно свободным агентом. 25-летний украинский центровой завершил минувший сезон с показателями 8,5 очка, 7,5 подбора и 0,9 блок-шота в среднем за матч.

Отметим, что Атланта прошлый сезон завершила на последнем месте на Востоке.

Также этим летом Святослав Михайлюк подписал трехлетний контракт с Лейкерс.

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