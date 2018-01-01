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Дончич: Даллас станет претендентом на чемпионство через 5 лет

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Новичок Маверикс не слишком оптимистичен.
Лука Дончич
Лука Дончич
Getty Images

Новичок Далласа Лука Дончич рассказал, что ему предстоит сложный процесс адаптации в новой команде, а также сказал, сколько времени его команде понадобится, чтобы включиться в борьбу за чемпионство.

“Самой сложной частью будет адаптация. Я ушел из команды, которая выиграла все, в команду, которая давно ничего не выигрывала. Мне придется поменять себя ментально. Я думаю о чемпионском перстне, но сейчас это невозможно.

Даллас станет претендентом на чемпионство через 5 лет, а пока, надо привыкнуть к тому, что далеко не в каждой игре нам удастся добыть позитивный результат”,- приводит слова Дончича Marca.

Напомним, что Лука Дончич был задрафтован Атлантой под 3-м пиком, после чего был обменен в Даллас.

Отметим, что Даллас продлил контракт со своей легендой Дирком Новицки.

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Теги: баскетбол, НБА, Даллас, Лука Дончич
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