ЛеБрон верит, что Брайант может возобновить карьеру – источник

ЛеБрон Джеймс, видимо, хочет поиграть с Кобе Брайантом в Лейкерс.

Новичок Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс верит, что Кобе Брайант еще может возобновить профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщает ресурс Hollywood Life, ссылаясь на источники приближенные к форварду.

"ЛеБрон убежден, что Кобе может возобновить карьеру и снова играть за Лейкерс. Несмотря на то, что Кобе и его жена говорят публично, ЛеБрону кажется, что когда придет время, все возможно", – говорится в сообщении.

Напомним, что 39-летний Кобе завершил карьеру в 2016 году, а на его счету 20 сезонов в составе Лейкерс.

Ранее жена Брайанта заявила, что Кобе не будет возобновлять карьеру баскетболиста.

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